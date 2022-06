Neto agride avô durante discussão por causa de cartão bancário

Da Redação

Um adolescente agrediu com socos o próprio avô durante uma discussão na noite de terça-feira (21), em São João do Ivaí. O neto queria o cartão do banco da avó, o que teria motivado o desentendimento.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), por volta das 19h30, a equipe foi acionada via Copom para deslocar até uma residência no centro da cidade, onde acontecia uma briga familiar.

Na casa, os policiais conversaram com o solicitante que relatou que seu neto o teria agredido. O motivo foi por ele ter negado que ao rapaz pegasse o cartão bancário da avó.

Com a negativa, o neto ficou agressivo e desferiu xingamentos contra o solicitante, e em determinado momento o agrediu com socos e empurrões. Após as agressões, o neto se evadiu tomando rumo ignorado.

Ainda segundo o avô, o adolescente vem dando trabalho a muito tempo e já por diversas vezes praticou agressões contra os avós. Em uma outra ocasião, teria furtado uma arma de fogo de dentro de sua residência.

Diante dos fatos os avós foram orientados e decidiram representar posteriormente, também foi feito contato com a equipe de plantão do Conselho Tutelar de São João do Ivaí e repassado a situação para conhecimento dos mesmos.