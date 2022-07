Neta homenageia avô farmacêutico de Marilândia e vídeo emociona

Da Redação

A artista Yasmin Ceranto fez um vídeo emocionante para o avô Hélio Ceranto

Se destacando nas redes sociais por conta de desenhos realistas, a artista de Marilândia do Sul, Yasmin Justen Ceranto, 19 anos, fez uma homenagem emocionante para o avô, o farmacêutico aposentado Hélio Ceranto.

A obra criada pela neta, o avô segura uma placa e nela, aparece um desenho da antiga farmácia do farmacêutico aposentado, a DC Drogaria Cerzan. Ao som de Tiago Iorc, Yasmin faz uma montagem emocionante, mostrando todo o processo de criação do quadro.

"Uma homenagem pro meu avô e toda a história dele com a farmácia", escreveu no post no Instagram. Já Hélio, todo orgulhoso, postou no Facebook. "Emoção demais com minha neta querida Yasmin".

Assista ao vídeo publicado:

Trajetória



Yasmin trabalha com realismo e geralmente cria em retratos ou desenhos animaizinhos ou pessoas. Em suas redes sociais, ela já publicou desenhos de artistas como Nando Reis, Will Smith, Freddie Mercury, Paulo Gustavo, além de outros.

