Negociação de carro termina com homem ferido por canivete

Em Jardim Alegre uma negociação de um VW Gol acabou com um homem encaminhado ao hospital com ferimento por arma branca na noite de quarta-feira (2). Após fugir do local, o autor ligou para a PM e se entregou.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a equipe de serviço foi acionada para a Rua Joaquim Leal, e em contato com o solicitante ele relatou que a cerca de duas semanas, um vizinho e um amigo teriam comprado um VW Gol e pedido para que ele guardasse nos fundos da residência.

No entanto, após isso, ficou sabendo que o veículo estaria com alerta de roubo, pois o próprio vizinho comentou que havia comprado por R$ 4 mil, entretanto a mulher que lhe vendeu, fez tal transação sem a autorização do marido.

Por volta das 19h30, de quinta-feira (2), o proprietário, foi até a residência pedindo que fosse entregue o veículo. Foi quando o solicitante chamou os compradores.

Foi iniciada uma discussão, porque o proprietário queria o veículo. Por sua vez, os outros dois envolvidos afirmavam que só devolveriam o veículo se fosse restituído o valor pago.

Ao longo da discussão o proprietário do veículo desferiu um golpe com canivete contra um dos dois envolvidos. Antes da chegada das equipes policiais no local, populares deram socorro à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Municipal.

Minutos após os fatos o próprio autor ligou ao 190 informando sua localização, dizendo que fugiu do local por medo. Junto com o autor foi encontrado um canivete de 24 cm de comprimento, sendo 10 cm de lâmina. Ele foi detido pela equipe Rotam, que deu apoio ao atendimento e encaminhado para a 54ª DRP.

Os outros dois envolvidos, sendo eles o proprietário da residência e o outro comprador também foram encaminhados para maiores esclarecimentos.