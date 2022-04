Da Redação

'Não vou desistir' diz mãe de homem desaparecido há um ano

Há quase um ano a comerciante Maria Aparecida Camargo, de Mauá da Serra, aguarda ao menos uma informação sobre o filho Anderson Alexandre Camargo, de 33 anos. Ele desapareceu após sair de casa sem destino no dia 17 de maio de 2021.

"Ele disse que iria viver em situação de rua e nunca mais apareceu em nossa casa. Já coloquei nas redes sociais, mas sem sucesso. Não vou desistir de encontrar meu filho mais velho", comenta.

A última notícia que Maria teve sobre Anderson foi em julho do ano passado, quando foi informada que ele teve um desentendimento com uma mulher na rua e foi encaminhado para a Delegacia de Cornélio Procópio. No entanto, a mãe ligou para o delegado, mas o filho não chegou a ficar preso no local.

"Após esse episódio, nunca mais tive informação sobre ele. Quero meu filho de volta", diz a mãe. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Anderson pode entrar em contato com a Polícia Civil ou a Polícia Militar (PM), de Mauá da Serra, através do 190.