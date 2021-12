Na véspera do Natal dupla rouba carro que entregava assados

Da Redação

Na noite de sexta-feira (25), véspera do Natal, por volta das 21 horas, dois homens que estavam em uma motocicleta roubaram um VW Gol que fazia entrega de assados, em Jardim Alegre, na região central do Paraná, no Vale do Ivaí. O carro foi recuperado logo depois pela Polícia Militar (PM), porém os dois perus assados que estavam no carro foram levados pelos bandidos.

A vítima relatou a Polícia Militar (PM) que havia parado o carro próximo ao trevo para verificar o endereço de um entrega e foi abordado por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta Titan preta.

Os assaltantes pediam dinheiro e o celular, que a partir do momento que o mesmo informou que não tinha nada no veiculo, um deles, tomou posse do carro e saiu sentido a Av. Mattos Leão, entrando na Rua São Paulo, seguindo rumo ignorado. A vítima ainda relatou que no interior do veículo havia dois perus assados, visto que o mesmo faz a venda e entrega de carnes assadas.

Ato continuo, o roubo foi irradiado via COPOM, enquanto a equipe RPA ainda colhia os dados da vítima, a equipe ROTAM encontrou o carro abandonado as margens da rodovia sentido Ivaiporã.

No veiculo, no chão do lado do motorista encontrada as chaves caída, porém os assados que a vítima estaria indo entregar, foi levado pelos indivíduos.