Na região, metade dos prefeitos não poderá disputar a reeleição

As eleições municipais do ano que vem vão promover uma renovação de metade dos prefeitos que estão hoje no exercício do mandato na região de Apucarana. Isso porque 14 dos atuais 28 gestores públicos municipais que incluem 26 da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), mais Arapongas e Sabáudia, não poderão concorrer à reeleição, já que estão no segundo mandato consecutivo.

Estarão fora da disputa eleitoral em 2024 os prefeitos Junior da Femac (PSD), de Apucarana; Sérgio Onofre da Silva (PSD), de Arapongas; Deodato Mathias (MDB), de Arapuã; Paulinho Moisés (União Brasil), de Califórnia; Emerson Toledo Pires (MDB), de Cambira; Ylson Álvaro Cantagallo (PSD), o Gallo, de Faxinal; José Roberto Furlan (Cidadania), de Jardim Alegre; Adauto Mandu (Podemos), de Lidianópolis; Aquiles Takeda Filho (PSD), de Marilândia do Sul; Adhemar Rejani (PSD), de Marumbi; Hermes Wicthoff (PSD), de Mauá da Serra; Moacir Andreolla (PSD), de Novo Itacolomi; e Ilton Shiguemi Kuroda (PSC), de Rosário do Ivaí.

Vão poder concorrer à reeleição os prefeitos Thiago Epifânio da Silva (PSC), de Ariranha do Ivaí; José Roberto da Silva (Cidadania), o Beia, de Bom Sucesso; Dalton Fernandes Moreira (PDT), de Borrazópolis; Natal Casavecchia (PL), de Cruzmaltina; Primis de Oliveira (PSD), de Godoy Moreira; Antônio Ribeiro da Silva (União Brasil), o Toninho do Café, de Grandes Rios; Luiz Carlos Gil (PSD), de Ivaiporã; Lauro Junior (União Brasil), de Jandaia do Sul; Edmilson Stêncel (PL), de Kaloré; Moisés José de Andrade (PSD), de Rio Bom; Pedro Taborda Desplanches (MDB), de Rio Branco do Ivaí; Moisés Ribeiro (PP), de Sabáudia; Carla Emerenciano (União Brasil), de São João do Ivaí); e Maria Regina Della Rosa Magri (União Brasil), de São Pedro do Ivaí.

Dos 14 gestores públicos municipais que poderão buscar a reeleição no pleito do ano que vem, Moisés de Andrade, de Rio Bom, é o que mais tem mandatos de prefeito, quatro no total. Ele já governou o município de 2001 a 2004, de 2005 a 2008, de 2013 a 2016 e nesta gestão de 2021 a 2024.

Moisés de Andrade diz que, “se Deus permitir”, pretende buscar o quinto mandato no pleito de 2024, mas que não está preocupado com isso por enquanto. “Minha preocupação no momento é levar em frente as obras e projetos em andamento e continuar mantendo as finanças do município sob controle”, assinala.

Em Bom Sucesso, o prefeito interino José Roberto da Silva (Cidadania), o Beia, que é vice-prefeito, confirma que vai para a disputa. Ele está no cargo desde março desse ano no lugar do já reeleito Raimundo Severiano de Almeida (PSD), o Raimundinho, que pediu licença para tratamento de saúde e também ficou afastado da função um período por decisão judicial.

