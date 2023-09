Mutirões de exames reduzem fila de espera em Jardim Alegre

Siga o TNOnline no Google News

A Secretaria Municipal de Saúde de Jardim Alegre está realizando mutirões de atendimento para redução na fila de espera por procedimentos. Na semana passada, por exemplo, mais de 100 pacientes foram atendidos.

O mutirão de exames de usg de doppler foi ofertado através de parceria com o CIS - Consórcio Internacional de Saúde de Ivaiporã. Os procedimentos são utilizados para identificar doenças reumáticas, entorses, distensões e problemas circulatórios nos membros inferiores e posteriores do corpo. Segundo a secretaria, 133 pacientes foram atendidos.

Antes de realizar este mutirão, a fila de espera dos dois procedimentos contabilizava cerca de 200 pacientes. “Na maioria dos casos, as pessoas realizam exames nas duas pernas, então o número de procedimentos é significativamente maior que o de pessoas que aguardam. Nesta primeira frente de trabalho, foram atendidos 133 pacientes, totalizando 260 análises”, relata a coordenadora do setor de agendamentos, Thais Pedroso.

“As próximas etapas serão realizadas conforme a disponibilidade do prestador. Outro ponto importante, é que os exames são realizados sem ter que deslocar os pacientes para grandes centros”, completa.

A demanda pelos exames de ultrassom aumentou com a interrupção dos trabalhos em virtude da pandemia. “Sem dúvida isso fez com que todas as consultas e exames especializados fossem afetados e a fila de espera aumentasse significativamente.

A Secretaria Municipal de Saúde não tem medido esforços para garantir um diagnóstico precoce a nossa população”, finaliza.

