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Mutirão retira cerca de 500 quilos de materiais sem uso da rede aérea em Ivaiporã

Ação na Avenida Emílio Ganzert reuniu Prefeitura, Copel e provedores de internet; próximos trechos serão definidos em reunião de quarta-feira (29).

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 20:10:34 Editado em 28.07.2026, 20:10:05
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Mutirão retira cerca de 500 quilos de materiais sem uso da rede aérea em Ivaiporã
Autor Quinta etapa do mutirão retirou cerca de 500 quilos de cabos - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

O mutirão de retirada de materiais sem uso da rede aérea recolheu cerca de 500 quilos de resíduos nesta terça-feira (28), na Avenida Emílio Ganzert, em Ivaiporã. Segundo a Copel, parte desse material permaneceu nos postes mesmo após a desativação de antigas redes de telecomunicações. A ação reuniu a Prefeitura, a Copel e empresas provedoras de internet para remover estruturas abandonadas instaladas na rede aérea.

O engenheiro eletricista André Sena, responsável pelo compartilhamento de estruturas da Copel, afirmou que Ivaiporã é uma das cidades pioneiras nesse tipo de trabalho “Ivaiporã é uma das cidades pioneiras e uma das que têm dado certo nessas ações. Esta já é a quinta etapa e retornamos ao município a cada 60 dias.” Segundo Sena, o mutirão já percorreu as avenidas Brasil, Paraná e Tancredo Neves e, desta vez, chegou à Avenida Emílio Ganzert.

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Entre os materiais recolhidos predominam cabos de aço, cordoalhas e estruturas metálicas de antigas redes de telecomunicações. A Prefeitura apoiou os trabalhos com o controle do trânsito e intervenções em cruzamentos e semáforos.

O presidente do Conselho Municipal do Plano Diretor de Ivaiporã, Jair Burato, afirmou que a principal mudança provocada pelo mutirão foi o compromisso das empresas com a manutenção permanente da rede aérea.

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Segundo ele, a iniciativa, criada pelo Conselho em parceria com a Prefeitura e a Copel, fez com que os provedores passassem a retirar materiais sem uso durante os próprios serviços de manutenção.

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“O mais importante é que o mutirão mudou a consciência das empresas. Hoje, quando as equipes instalam novos cabos, já retiram os fios sem uso. Isso melhora a estética urbana e reduz riscos para motoristas e pedestres.”

Próximos trechos

Representantes da Prefeitura, da Copel e das empresas provedoras voltam a se reunir na manhã desta quarta-feira (29), no Salão Nobre da Prefeitura. O encontro vai avaliar os resultados da operação, definir os próximos locais que receberão o mutirão e atualizar o cronograma das ações.

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Copel Estruturas Aéreas Abandonadas ivaipora Manutenção de Redes Mutirão de Retirada Resíduos Urbanos
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