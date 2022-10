Municípios do Vale do Ivaí seguem sem água por falta de energia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A situação é consequência das chuvas volumosas, acompanhadas por raios e ventos, que chegaram na região na última sexta-feira.

A Sanepar informa que o abastecimento de água em 10 municípios da região do Vale do Ivaí está comprometido nesta segunda-feira (31). A situação é consequência das chuvas volumosas, acompanhadas por raios e ventos, que chegaram na região na última sexta-feira. Em alguns lugares, a energia não voltou e, em outros, foram registradas novas quedas. A Copel está em campo trabalhando, mas não há previsões de restabelecimento.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Temporal deixa mais de 100 mil domicílios sem energia no PR

Os lugares mais críticos, no momento, são a cidade de Grande Rios e o distrito Flórida do Ivaí, a cidade de Rosário do Ivaí e os distritos Ribeiro Bonito, Vila União e Campineiro do Sul, além de Dinizópolis, distrito de Cruzmaltina. Estas localidades estão há mais de 48 horas sem energia nas suas captações de água.

continua após publicidade .

Em São João do Ivaí, que também estava crítico, a Copel restabeleceu a energia na madrugada e o sistema de abastecimento voltou a ser operado com normalidade. No entanto, a reservação de água ainda está baixa e a população precisa colaborar, evitando desperdícios.

Em Jardim Alegre e Novo Itacolomi os sistemas seguem parados desde ontem, pois a Copel ainda não conseguiu restabelecer energia elétrica.

As cidades de Lunardelli, Lidianópolis, Mauá da Serra e o distrito Alto Porã (em Ivaiporã), estão sem energia desde a última madrugada.

continua após publicidade .

As chuvas inundaram a captação de água do Rio Pindaúva, em Ivaiporã. O sistema está parado, pois os reservatórios já estão abaixo do nível mínimo para operação. Não há qualquer previsão de voltar a abastecer a cidade.

Caminhões pipas continuarão fazendo atendimento emergencial em hospitais, posto de saúde, asilos, casa lar e escolas.

Ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

continua após publicidade .

A Sanepar orienta a população a fazer uso econômico da água, priorizando higiene pessoal e alimentação. Limpezas pesadas devem ser adiadas.

Serviço

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

Siga o TNOnline no Google News