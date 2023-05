Municípios da região se destacam em estudo das contas públicas do TCE

Da Redação

No setor de saúde, Ivaiporã obteve a melhor nota regional, com 9,88

Municípios da região se destacaram em novo diagnóstico das contas públicas divulgado na semana passada pelo Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR). O levantamento traz informações sobre seis áreas: educação, saúde, assistência social, administração financeira, previdência social (municipal) e transparência. (Veja quadro no final do texto)

Para chegar a um diagnóstico de cada município, o Tribunal de Contas recebeu respostas a questionários solicitados a 18.816 servidores públicos dos 399 municípios paranaenses.

Os questionários foram respondidos por secretários municipais, diretores e coordenadores de escolas, nutricionistas, responsáveis pela gestão de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e pelos Centros de Referência em Assistência Social (Cras), dentre outros. Essas informações vão balizar agora a análise das prestações de contas dos prefeitos relativas ao ano de 2022.

No setor de saúde, Ivaiporã obteve a melhor nota regional, com 9,88, seguida de Jardim Alegre (9,45) e São João do Ivaí (9,16). Na educação, São Pedro do Ivaí confirmou seus bons resultados em outros levantamentos, com nota 9,25. Na sequência, aparecem Apucarana (8,65) e Marilândia do Sul (8,61). No setor de Ação Social, Cambira ficou em primeiro lugar (6,73); em Administração Financeira foi Ivaiporã (4,24), em Previdência, Arapongas (4,53) e em Transparência, Rio Bom (8,42).

Cristiane Martins Pantaleão, diretora municipal de saúde de Ivaiporã e vice-presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), explica que o bom resultado do município é reflexo de uma mudança de mentalidade. “Esse questionário feito pelo TCE-PR é bem completo e complexo. Avalia todas as ações realizadas no município e leva em consideração a qualidade do atendimento, do começo até o final”, afirma.

Ela assinala que o principal ponto é a busca junto ao paciente de mudanças de hábitos que ajudem a reduzir a necessidade dele em buscar pelos serviços de saúde do município. “A gente sabe que não consegue atender todas as pessoas na hora que elas precisam, mas hoje temos um serviço completo. O paciente chega em uma unidade básica de saúde, é estratificado o risco dele e encaminhado para serviços especializados que avaliam e o ajudam a construir planos de cuidado que possam a ser monitorados para que essa pessoa mude de vida e consiga não ser tão dependente dos órgãos de saúde”, explica.

O prefeito Carlos Gil (PSD) destaca os investimentos feitos no setor e a universalização do atendimento. “A gente organizou e disciplinou (o setor). Outro ponto importante para chegar nesta nota é o treinamento aplicado exaustivamente aos profissionais da saúde”, explica.

São Pedro do Ivaí volta a se destacar na área de educação

O levantamento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) comprovou os bons resultados de São Pedro do Ivaí na educação. O município, que já tem o melhor Índice de Desenvolvimento Básico da Educação (Ideb), também lidera esse indicador do TCE-PR no Vale do Ivaí, com nota 9,25.

A prefeita de São Pedro do Ivaí, Maria Regina Della Rosa Magri (União Brasil), afirma que os resultados obtidos pelo município nos últimos anos refletem os investimentos em capacitação dos profissionais de educação, em equipamentos e, principalmente, no cuidado integral com as crianças.

Ela cita como exemplo o trabalho realizado durante a pandemia de covid-19 com os alunos matriculados nas três escolas municipais e nos três Centros de Educação Infantil (CMEIs).

“Além das aulas híbridas, nas quais os professores tinham que se reinventar, nós realizamos um trabalho direcionado para os estudantes em casa. Elaboramos apostilas que eram levadas de residência em residência, que os professores depois corrigiam”, explica.

Além dos materiais pedagógicos, o município também levou para casa dos estudantes a merenda, reforçada com alimentos nutritivos. “Acho que esse foi o grande diferencial”, assinala a prefeita.

Maria Regina observa que, além desse trabalho de cuidado, o município também investiu em equipamentos de informática, uniformes e na valorização da equipe. O próximo passo agora é dotar as escolas com lousas digitais e investir na melhoria da infraestrutura.

