Municípios da região registram chuva de granizo; veja

Moradores da região foram surpreendidos por uma forte chuva acompanhada de granizo na tarde desta terça-feira (29). O fenômeno foi registrado em Lidianópolis, Jardim Alegre, Ariranha do Ivaí e Manoel Ribas. Veja o vídeo abaixo

A chuva começou por volta das 14 horas e veio acompanhada de fortes ventos e granizo. O vendaval gerou interrupção do fornecimento de energia elétrica em algumas cidades.



Em Jardim Alegre, houve registro de enxurradas em várias ruas e também no Lago Municipal.

Em Manoel Ribas, o vendaval provocou a queda de árvores e o destelhamento de residências.



Ocorrências de chuva forte e de granizo também foram registradas em municípios da região central do Paraná, como Guarapuava, e também no Oeste, em Toledo e Cascavel.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informou que o clima é de instabilidade nas regiões Oeste e Central do Paraná. "Nas próximas horas ainda há previsão de chuvas localizadas pelo estado e o risco continua elevado para o desenvolvimento de tempestades isoladas", diz comunicado publicado no site.





Foto por Reprodução Blog do Berimbau Vento derrubou árvores em Manoel Ribas