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Municípios da região apresentam melhora no índice de desenvolvimento, aponta Ipardes

Apucarana está entre as 19 cidades onde houve evolução no IPDM referente a 2024

Escrito por Da Redação
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Municípios da região apresentam melhora no índice de desenvolvimento, aponta Ipardes
Autor Apucarana avançou em todos os indicadores - Foto: Cindy Santos/Apucarana

A maioria dos municípios da região de Apucarana (PR) apresentou melhora Índice Paranaense de Desenvolvimento Municipal (IPDM) referente a 2024, divulgado nesta semana. Levantamento da Tribuna junto aos dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) aponta que dos 28 municípios pesquisados 19 (67,8%) apresentaram evolução, enquanto nove (32%) recuaram.

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No cenário geral do IPDM 2024, Sabáudia lidera o ranking com índice 0,7430, um aumento de 2,6% em relação ao ano anterior. Na sequência aparece Arapongas que avançou de 0,7105 para 0,7399 (4,14%), índice considerado de médio desempenho. Em Apucarana o índice aumentou de 0,6945 para 0,7053, alta de 1,55%. Já Ivaiporã apresentou variação discreta, subindo 0,04% ao passar de 0,6697 para 0,6700.

Na outra ponta da tabela, os piores desempenhos regionais ficaram concentrados em Rio Branco do Ivaí (0,5789), Bom Sucesso (0,5485) e Marumbi (0,5733), que juntamente com Arapuã (0,5839) integram o grupo de municípios classificados na faixa de médio baixo desempenho.

IPDM

Calculado desde 2002, o índice varia de 0 a 1 e é obtido por meio da média aritmética de três componentes: renda, saúde e educação. A pesquisa utiliza bases de dados públicas de entidades governamentais, atualizadas anualmente com recorte municipal. Os resultados servem como ferramenta fundamental para a formulação de políticas públicas e a alocação eficiente de recursos.

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Segundo o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, a metodologia permite comparar as realidades municipais de forma padronizada, oferecendo subsídios para gestores públicos na tomada de decisões estratégicas. “Os elementos auxiliam tanto na formulação de políticas públicas quanto no monitoramento da efetividade das ações em andamento. Por outro lado, ajudam a iniciativa privada na prospecção de novos negócios. É um índice balizador que indica que o Paraná está em pleno desenvolvimento”, destacou.

Apucarana avançou em todos os indicadores

Todos os indicadores do IPDM subiram em Apucarana no comparativo entre 2023 e 2024, com destaque para a educação, que cresceu 1,29% (de 0,7925 para 0,8027) e atingiu a faixa de alto desempenho. A renda apresentou o maior crescimento proporcional da cidade, subindo 2,48% (de 0,5441 para 0,5576), embora ainda permaneça no estrato de médio baixo desempenho. Já o indicador de saúde manteve curva ascendente ao evoluir 1,16% (de 0,7469 para 0,7556), consolidando o município na faixa de médio desempenho.

Arapongas também apresentou evolução em todas as áreas analisadas pelo IPDM no período, com destaque pelo desempenho na educação, que avançou 3,93% (de 0,7791 para 0,8097) e ingressou no estrato de alto desempenho. Na saúde, o município cresceu 5,85% (de 0,7584 para 0,8028), alcançando igualmente a faixa de alto desempenho em 2024. O pilar de Renda registrou alta de 2,22% (de 0,5941 para 0,6073), o que permitiu à cidade elevar seu patamar de médio baixo para o estrato de médio desempenho.

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Ranking IPDM 2024 | Vale do Ivaí


Confira o ranking completo

As barras usam a mesma escala de 0 a 1. Apucarana e Arapongas aparecem em destaque.

Sabáudia0,7430
Arapongas0,7399
Ariranha do Ivaí0,7201
Jandaia do Sul0,7070
Apucarana0,7053
Cambira0,6958
Marilândia do Sul0,6863
Novo Itacolomi0,6771
São Pedro do Ivaí0,6737
10ºIvaiporã0,6700
11ºBorrazópolis0,6696
12ºFaxinal0,6653
13ºCruzmaltina0,6615
14ºCalifórnia0,6503
15ºMauá da Serra0,6472
16ºKaloré0,6413
17ºJardim Alegre0,6403
18ºGrandes Rios0,6384
19ºLunardelli0,6345
20ºRio Bom0,6307
21ºGodoy Moreira0,6206
22ºSão João do Ivaí0,6199
23ºLidianópolis0,6137
24ºRosário do Ivaí0,6035
25ºArapuã0,5839
26ºRio Branco do Ivaí0,5789
27ºMarumbi0,5733
28ºBom Sucesso0,5485


Fonte: Ipardes · Período: 2024
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