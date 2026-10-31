Municípios da região apresentam melhora no índice de desenvolvimento, aponta Ipardes
Apucarana está entre as 19 cidades onde houve evolução no IPDM referente a 2024
A maioria dos municípios da região de Apucarana (PR) apresentou melhora Índice Paranaense de Desenvolvimento Municipal (IPDM) referente a 2024, divulgado nesta semana. Levantamento da Tribuna junto aos dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) aponta que dos 28 municípios pesquisados 19 (67,8%) apresentaram evolução, enquanto nove (32%) recuaram.
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No cenário geral do IPDM 2024, Sabáudia lidera o ranking com índice 0,7430, um aumento de 2,6% em relação ao ano anterior. Na sequência aparece Arapongas que avançou de 0,7105 para 0,7399 (4,14%), índice considerado de médio desempenho. Em Apucarana o índice aumentou de 0,6945 para 0,7053, alta de 1,55%. Já Ivaiporã apresentou variação discreta, subindo 0,04% ao passar de 0,6697 para 0,6700.
Na outra ponta da tabela, os piores desempenhos regionais ficaram concentrados em Rio Branco do Ivaí (0,5789), Bom Sucesso (0,5485) e Marumbi (0,5733), que juntamente com Arapuã (0,5839) integram o grupo de municípios classificados na faixa de médio baixo desempenho.
IPDM
Calculado desde 2002, o índice varia de 0 a 1 e é obtido por meio da média aritmética de três componentes: renda, saúde e educação. A pesquisa utiliza bases de dados públicas de entidades governamentais, atualizadas anualmente com recorte municipal. Os resultados servem como ferramenta fundamental para a formulação de políticas públicas e a alocação eficiente de recursos.
Segundo o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, a metodologia permite comparar as realidades municipais de forma padronizada, oferecendo subsídios para gestores públicos na tomada de decisões estratégicas. “Os elementos auxiliam tanto na formulação de políticas públicas quanto no monitoramento da efetividade das ações em andamento. Por outro lado, ajudam a iniciativa privada na prospecção de novos negócios. É um índice balizador que indica que o Paraná está em pleno desenvolvimento”, destacou.
Apucarana avançou em todos os indicadores
Todos os indicadores do IPDM subiram em Apucarana no comparativo entre 2023 e 2024, com destaque para a educação, que cresceu 1,29% (de 0,7925 para 0,8027) e atingiu a faixa de alto desempenho. A renda apresentou o maior crescimento proporcional da cidade, subindo 2,48% (de 0,5441 para 0,5576), embora ainda permaneça no estrato de médio baixo desempenho. Já o indicador de saúde manteve curva ascendente ao evoluir 1,16% (de 0,7469 para 0,7556), consolidando o município na faixa de médio desempenho.
Arapongas também apresentou evolução em todas as áreas analisadas pelo IPDM no período, com destaque pelo desempenho na educação, que avançou 3,93% (de 0,7791 para 0,8097) e ingressou no estrato de alto desempenho. Na saúde, o município cresceu 5,85% (de 0,7584 para 0,8028), alcançando igualmente a faixa de alto desempenho em 2024. O pilar de Renda registrou alta de 2,22% (de 0,5941 para 0,6073), o que permitiu à cidade elevar seu patamar de médio baixo para o estrato de médio desempenho.
As barras usam a mesma escala de 0 a 1. Apucarana e Arapongas aparecem em destaque.
Confira o ranking completo
As barras usam a mesma escala de 0 a 1. Apucarana e Arapongas aparecem em destaque.