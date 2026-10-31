Municípios da região apresentam melhora no índice de desenvolvimento, aponta Ipardes

Apucarana está entre as 19 cidades onde houve evolução no IPDM referente a 2024

A maioria dos municípios da região de Apucarana (PR) apresentou melhora Índice Paranaense de Desenvolvimento Municipal (IPDM) referente a 2024, divulgado nesta semana. Levantamento da Tribuna junto aos dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) aponta que dos 28 municípios pesquisados 19 (67,8%) apresentaram evolução, enquanto nove (32%) recuaram.

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No cenário geral do IPDM 2024, Sabáudia lidera o ranking com índice 0,7430, um aumento de 2,6% em relação ao ano anterior. Na sequência aparece Arapongas que avançou de 0,7105 para 0,7399 (4,14%), índice considerado de médio desempenho. Em Apucarana o índice aumentou de 0,6945 para 0,7053, alta de 1,55%. Já Ivaiporã apresentou variação discreta, subindo 0,04% ao passar de 0,6697 para 0,6700.

Na outra ponta da tabela, os piores desempenhos regionais ficaram concentrados em Rio Branco do Ivaí (0,5789), Bom Sucesso (0,5485) e Marumbi (0,5733), que juntamente com Arapuã (0,5839) integram o grupo de municípios classificados na faixa de médio baixo desempenho.

IPDM

Calculado desde 2002, o índice varia de 0 a 1 e é obtido por meio da média aritmética de três componentes: renda, saúde e educação. A pesquisa utiliza bases de dados públicas de entidades governamentais, atualizadas anualmente com recorte municipal. Os resultados servem como ferramenta fundamental para a formulação de políticas públicas e a alocação eficiente de recursos.

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Segundo o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, a metodologia permite comparar as realidades municipais de forma padronizada, oferecendo subsídios para gestores públicos na tomada de decisões estratégicas. “Os elementos auxiliam tanto na formulação de políticas públicas quanto no monitoramento da efetividade das ações em andamento. Por outro lado, ajudam a iniciativa privada na prospecção de novos negócios. É um índice balizador que indica que o Paraná está em pleno desenvolvimento”, destacou.

Apucarana avançou em todos os indicadores

Todos os indicadores do IPDM subiram em Apucarana no comparativo entre 2023 e 2024, com destaque para a educação, que cresceu 1,29% (de 0,7925 para 0,8027) e atingiu a faixa de alto desempenho. A renda apresentou o maior crescimento proporcional da cidade, subindo 2,48% (de 0,5441 para 0,5576), embora ainda permaneça no estrato de médio baixo desempenho. Já o indicador de saúde manteve curva ascendente ao evoluir 1,16% (de 0,7469 para 0,7556), consolidando o município na faixa de médio desempenho.

Arapongas também apresentou evolução em todas as áreas analisadas pelo IPDM no período, com destaque pelo desempenho na educação, que avançou 3,93% (de 0,7791 para 0,8097) e ingressou no estrato de alto desempenho. Na saúde, o município cresceu 5,85% (de 0,7584 para 0,8028), alcançando igualmente a faixa de alto desempenho em 2024. O pilar de Renda registrou alta de 2,22% (de 0,5941 para 0,6073), o que permitiu à cidade elevar seu patamar de médio baixo para o estrato de médio desempenho.



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Ranking IPDM 2024 | Vale do Ivaí



Confira o ranking completo Buscar município Maior índice primeiro Menor índice primeiro Ordem alfabética As barras usam a mesma escala de 0 a 1. Apucarana e Arapongas aparecem em destaque. 1ºSabáudia0,7430 2ºArapongas0,7399 3ºAriranha do Ivaí0,7201 4ºJandaia do Sul0,7070 5ºApucarana0,7053 6ºCambira0,6958 7ºMarilândia do Sul0,6863 8ºNovo Itacolomi0,6771 9ºSão Pedro do Ivaí0,6737 10ºIvaiporã0,6700 11ºBorrazópolis0,6696 12ºFaxinal0,6653 13ºCruzmaltina0,6615 14ºCalifórnia0,6503 15ºMauá da Serra0,6472 16ºKaloré0,6413 17ºJardim Alegre0,6403 18ºGrandes Rios0,6384 19ºLunardelli0,6345 20ºRio Bom0,6307 21ºGodoy Moreira0,6206 22ºSão João do Ivaí0,6199 23ºLidianópolis0,6137 24ºRosário do Ivaí0,6035 25ºArapuã0,5839 26ºRio Branco do Ivaí0,5789 27ºMarumbi0,5733 28ºBom Sucesso0,5485

