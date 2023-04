Município de Rio Bom lança o projeto Heróis Mirins; saiba mais

Da Redação

A Secretaria de Saúde de Rio Bom, em parceria com a empresa Pardim Leite LTDA, lançou na segunda-feira (24) o projeto Bombeirinho Civil.

Segundo o enfermeiro Leandro Benedito, este projeto terá a duração de um ano, com encontro mensal em todas as escolas do município. O programa pode ser estendido por mais tempo.

“Neste primeiro encontro foi explicado aos professores, as crianças e adolescentes a finalidade do projeto que é levar para escolas conhecimento básico de primeiros socorros, chamadas de emergência, entender a dinâmica de um incêndio, comportamento em caso de fugo e autodefesa, além de todas as informações relacionadas a prevenção de doenças”, afirma o enfermeiro.

Osvaldo Pardim, da empresa Pardim Leite, disse que as escolas estão passando por momento de medo, insegurança, contudo, é possível que as instituições construam um espaço de convivência pacífica, a fim de superar a violência.

“Além de ações de segurança e combate à violência, é preciso enfrentar o que nos deixa paralisado e nos impede de ensinar e aprender com o medo. Durante este projeto vamos construir em espaço de diálogo de escuta, disseminação de informação confiáveis para resgatar um ambiente de paz nas escolas”, afirma.

Pardim Leite também afirma que “estão programados momentos de interatividade, competições de infância, sempre mantendo a disciplina e o respeito e que ao final do ano será simbolicamente cada um receberá um certificado de conclusão”, conclui.

Leandro ainda ressaltou sua gratidão aos parceiros que tornam este projeto possível. “Agradeço ao prefeito Moises por este grande projeto, também ao secretário José, à Claudineia, Diretora do Colégio Estadual Dr. Rebouças, nosso secretário de educação Salomão e a empresa Pardim Leite Ltda. Agradeço também ao Diretor Gilmar e à diretora Priscila, além dos instrutores Didi, Martinelli, Vaninha, Waldely”, finaliza.

