Mulheres se passam por vendedoras e tentam furtar casa em Jd. Alegre

Duas mulheres tentaram furtar uma residência no distrito de Placa Luar, em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí, após se passarem por vendedoras de panela. Do local, elas tentaram levar uma bolsa.

Conforme o registro da Polícia Militar (PM), o caso foi na segunda-feira (17.07), por volta das 13 horas. A vítima estava no interior da residência quando as suspeitas chegaram em um Siena vermelho.

Perguntaram se ela tinha interesse em comprar panelas. Ao entrarem na residência, uma mulher foi para o quarto e a outra para a cozinha e exigiu os documentos da dona da casa.

Uma delas conseguiu pegar a bolsa, sendo logo recuperada pela moradora, que deu falta de seu cartão de aposentadoria. A vítima ainda indagou as mulheres sobre o cartão, elas o deixaram cair e saíram da residência tomando sentido ignorado.