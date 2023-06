Mulheres se envolvem em confusão generalizada no Vale do ivaí

Siga o TNOnline no Google News

Uma confusão envolvendo quatro mulheres resultou em uma delas ferida e conduzida ao hospital de Rosário do Ivaí, no Vale do Ivaí. Após o atendimento médico todas foram encaminhadas ao destacamento da Polícia Militar (PM) para o registro da ocorrência.

O caso, segundo a PM, foi na tarde de sábado (18), por volta das 15h30, na comunidade rural, Vila União, Bairro Água Amarela.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, após ser informada sobre uma briga generalizada, uma guarnição se deslocou até o local indicado.

No local fez contato as mulheres que relataram que a agressora estaria alterada sentada em frente à casa de uma delas com xingamentos e ameaças.

Em dado momento a mulher que fazia as ameaças se levantou e partiu para cima de uma delas com uma pedra nas mãos e com socos agredindo, causando pequenas escoriações.

Devido ao tamanho desproporcional da agressora e da vítima, as outras duas não conseguindo apartar pegaram um pedaço de pau e agrediram a autora no intuito de separar as duas, vindo a causar lesão na autora.

Em conversa com a autora, ela relatou que estava passando pela via e as três começaram a ofendê-la porque ela teria perdido a guarda dos filhos e por tal motivo teria partido para cima.

Diante dos fatos a autora foi conduzida ao Hospital Santa Casa para curativos. Em seguida, todas encaminhadas ao destacamento policial para confecção do Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP).

