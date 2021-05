Mulheres são presas em flagrante após furto de cartão

Continua após publicidade

Nesta quinta-feira (13), por volta das 11h em São Pedro doIvaí, duas mulheres foram detidas em flagrante ao tentar usar o cartão de banco de um idoso que foi vítima de furto. Segundo a PM, elas estavam no comércio da cidade fazendo compras e já carregavam várias sacolas.

As mulheres foram pegas pelos policiais no momento em que o cartão estava na máquina pronta para a senha que estava anotada num papel.

Elas acabaram presas no caixa do estabelecimento e confirmaram o furto na casa do idoso de 72 anos que as tinha recebido pela manhã. Depois de saírem da casa, elas esperaram que ele também saísse e pularam uma janela por onde pegaram o cartão da vítima com a senha.

As duas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para as providências.