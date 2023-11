Mulheres são espancadas por vizinhos em ponto de ônibus na região

Duas mulheres foram espancadas e xingadas por dois vizinhos em um ponto de ônibus do Distrito de Mariza, em São Pedro do Ivaí, no norte do Paraná. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) por volta das 20h21 desta sexta-feira (17) e, de acordo com a corporação, um dos suspeitos foi preso.

continua após publicidade

Conforme relato das vítimas, elas estavam no ponto de ônibus localizado na Rua Maio Izalberti, no centro, quando um vizinho se aproximou e começou a xingá-las. O homem também as ameaçou de morte. Na sequência, ele teria ido para cima das vítimas e as agredido com socos e chutes, além de derrubá-las no chão.

- LEIA MAIS: Jovem fica ferido após ser baleado por vigilante em Jandaia do Sul

continua após publicidade

Segundo o boletim de ocorrência, as mulheres contaram que nesse momento um segundo homem chegou no local e também começou a bater nelas. Ele ainda teria enforcado as duas. Conforme as autoridades, ambas as vítimas apresentavam diversos ferimentos e hematomas e foram encaminhadas para realizarem o exame de corpo delito.

A equipe policial realizou patrulhamento para região e encontrou um dos autores. Foi dada voz de prisão, e o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Jandaia do Sul.

Siga o TNOnline no Google News