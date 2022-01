Mulheres pedem celular emprestado para ouvir música e fogem

Da Redação

Na madrugada desta sexta-feira (28) um homem acabou tendo o celular furtado por duas mulheres, depois que elas pediram para ouvir música no aparelho. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar no centro da cidade de Faxinal, por volta das 2 horas.

No local em contato com o solicitante, ele contou que estava com as duas mulheres em um bar, quando uma delas pediu para ouvir música no celular.

Quando a vítima pediu o celular de volta, ambas mulheres saíram correndo tomando rumo ignorado. A vítima não soube informar o nome das mulheres.

Diante dos fatos esta equipe realizou buscas, mas sem êxito em localizar as autoras.