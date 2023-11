Mulheres denunciam ameaças por menores em Rosário do Ivaí

Duas mulheres procuraram a Polícia Militar (PM) de Rosário do Ivaí na tarde de sábado (25) para denunciar que foram ameaçadas por duas adolescentes.

continua após publicidade

As vítimas relataram ao policiais militares, que estavam em uma lanchonete da cidade, por volta das 21 horas da noite anterior, quando perceberam que estavam sendo seguidas pelas menores.

- LEIA MAIS: Mulher tem R$ 3 mil e iPhone roubados para quitar de divida do ex

continua após publicidade

As adolescentes começaram a proferir ameaças, palavras de baixo calão e injúrias contra as vítimas. Elas também passaram a encurralar as vítimas dentro da lanchonete.

Uma das vítimas informou que as infratoras são suas vizinhas e que as ameaças ocorrem corriqueiramente. As duas mulheres disseram ter interesse em solicitar medida protetiva contra as autoras.

A equipe policial orientou as solicitantes quanto aos procedimentos cabíveis e confeccionou o Boletim de Ocorrência Unificado (BOU).

Siga o TNOnline no Google News