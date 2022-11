Mulher volta do jantar e descobre que casa foi invadida e furtada

Da Redação

Depois de jantar na casa de uma vizinha, uma moradora ao chegar na residência se deparou com uma situação nada agradável, ela janela da casa arrombada, que foi invadida e furtada. O caso foi registrado pelos policiais do Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Lunardelli, na quarta-feira (9), por volta das 20h40.

Em contato com os militares, a vítima relatou que quando retornou de um jantar na casa de uma vizinha, percebeu que sua residência havia sido invadida. A casa estava toda bagunçada e trava da janela estava rompida.

A mulher deu falta de um cartão de aposentadoria do Banco Bradesco.



Ela disse que entrou em contato com seu filho, que disse que não havia possibilidade do autor do furto conseguir utilizar o cartão, e que no dia seguinte iria ao banco para cancelar.

Os policiais orientaram a vítima e fizeram patrulhamento pela cidade, mas nenhum suspeito foi avistado.

