Mulher vai parar no hospital após ser agredida pelo namorado

Uma mulher teve que procurar atendimento médico em Ivaiporã após o namorado dar vários socos na região abdominal. As agressões teriam se dado por motivo de ciúmes.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Ivaiporã foi acionada por volta das 14h55 de sábado (15) para o Hospital Bom Jesus, onde deu entrada uma mulher vítima de violência doméstica.

No hospital em contato com a vítima, ela relatou que no dia anterior, por volta das 18h30 na Rua Diva Proença, seu namorado a agrediu com socos na região abdominal, agressões essas que desencadearam uma hemorragia interna sendo necessário a internação.

Ela relatou ainda que as agressões se deram devido a ciúmes. Após as agressões o autor evadiu tomando rumo ignorado.

Os policiais confeccionaram o B.O.U que foi encaminhado à Polícia Civil para as medidas de polícia judiciária.

