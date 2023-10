Mulher vai parar no hospital após ser agredida pelo marido na região

A Polícia Militar (PM) do destacamento de Jardim Alegre foi acionada para atender uma situação de violência doméstica, após uma mulher dar entrada no Hospital Municipal da cidade, na madrugada desta quinta-feira (26). Ela havia sido agredida pelo marido e sofreu uma fratura no dedo.

No hospital em contato com a solicitante ela relatou a PM que o marido, chegou na residência embriagado, e iniciou uma discussão sem motivo aparente. A discussão acabou culminando em um soco desferido contra o rosto dela, ela tentou se defender e acabou fraturando o dedo.

A mulher relatou ainda que seu marido ameaçou matar seus familiares, incluindo pai, mãe e cunhado, caso ela saísse da residência. Diante da gravidade dos fatos e do desejo da vítima de representar contra o agressor, a equipe policial se dirigiu até o Assentamento 8 de Abril.

Com o apoio da equipe de Arapuã, o agressor foi localizado no quintal da casa de sua mãe. Realizada a abordagem nada de ilícito foi encontrado, sendo então dada a voz de prisão por violência doméstica. O Conselho Tutelar cuidou de entregar as crianças filhos do casal à mãe da vítima.

As partes envolvidas foram encaminhadas à 6ª CIPM para a elaboração do BOU e, em seguida, à 54ª Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

