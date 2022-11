Mulher vai à casa do ex-marido faz ameaças e quebra móveis

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na noite de segunda-feira (31) a Polícia Militar (PM) foi chamada para a localidade de Barra Preta em Jardim Alegre para atendimento em uma situação de vias de fato.

No local, em contado com o solicitante, ele relatou que sua ex-mulher foi até a sua residência e quebrou alguns móveis, ainda injuriou uma vizinha que estava junto com o marido no local.

A mulher ainda ameaçou o ex-marido dizendo que retornaria depois para quebrar o restante e se evadiu do local.

A equipe orientou as vítimas quais medidas tomar e realizou patrulhamento no intuito de localizar a autora, porém, sem sucesso.

Violência doméstica

Na mesma noite, os policiais militares atenderam outra ocorrência de violência doméstica em uma residência no centro de Jardim Alegre.

A vítima relatou que diariamente seu ex-marido, vai até sua casa e entra sem a permissão e quebra os objetos e informou ter interesse de representar contra o autor.

Diante dos fatos foram feitas buscas, porém não foi localizado o suspeito. A solicitante foi orientada quanto aos prazos de representação e posteriormente confeccionado BOU e encaminhado para 54ª DRP de Ivaiporã.

