Mulher usa pedaço de pau para desarmar o ex e põe ele para correr

Imagem Ilustrativa - Mulher desarmou o agressor usando um pedaço de pau e pôs ele para correr

Uma moradora de Marumbi, no Vale do Ivaí, evitou o que poderia ser uma tragédia na noite deste sábado (26), quando se armou de um pedaço de pau e conseguiu desarmar o ex-companheiro, que ameaçava matar ela ou o neto da vítima. O homem estava armado com três facas.

A mulher, que mora na rua João Cividini, explicou aos policiais militares que já tem medidas protetivas expedidas pela Justiça contra o homem com quem conviveu, por conta de situações anteriores de violência doméstica.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem teria ido até a casa da mulher na noite deste sábado (26), por volta das 21 horas, e pulou a cerca do imóvel, quando começou a ameaça-la, dizendo que iria matar ela ou neto da mulher. O homem estaria de posse de três facas.

A vítima relatou que teve a oportunidade de se defender, quando se armou com um pedaço de pau e conseguiu desarmar o homem, desferindo uma série de golpes, colocando-o para correr. A mulher acionou a Polícia Militar assim que o homem fugiu do local. A polícia ainda realizou diligências mas não conseguiu localizar o suspeito, que teria violado as medidas restritivas. A vítima foi orientada no local.

