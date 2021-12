Mulher toma remédios para dormir e acorda com casa furtada

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma mulher que faz uso de medicamentos para dormir, teve a casa furtada durante a madrugada de segunda-feira (13), em Lunardelli. O boletim de ocorrência foi registrado no Destacamento da Polícia Militar (DPM).

continua após publicidade .

Ele relatou que dormiu às 00h00 e acordou às 05h30 quando se deparou com a janela arrombada. Deu falta de um botijão de gás e percebeu que mexeram no seu guarda-roupa, que fica ao lado de sua cama.

Também foi subtraído alguns documentos (RG, CPF, Cartão de unidade básica de saúde, certidão de óbito do falecido esposo, cartão de recebimento de benefício do INSS do banco Sicredi) e um celular.

continua após publicidade .

A mulher também encontrou na parte externa da casa um banquinho que foi colocado para que pudessem adentrar na residência.