Mulher tenta roubar e persegue moradora em Jardim Alegre

Uma moradora da Rua Antônio Lisboa Lopes em Jardim Alegre sofreu tentativa de assalto na noite de domingo (13). A vítima relatou aos policiais militares que atenderam a ocorrência, que estava descendo a Rua Orestes Demétrio Tossi indo em direção a sua casa, quando foi abordada por outra mulher.

De imediato, a ladra começou a agredi-la com vários socos em seu peito, e na sequência tentou tirar de suas mãos, uma bolsa de couro com pertences pessoais e uma sacola preta com roupas e tênis. Porém a vítima conseguiu se desvencilhar da agressora e saiu correndo. A autora ainda perseguiu a vítima. Não conseguindo alcançar, a ladra desistiu e tomou rumo ignorado.

Diante dos fatos, foi realizado diligências nas proximidades do local no intuito de localizar a suspeita, porém a equipe não logrou êxito.