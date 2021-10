Mulher tenta levar carro da família para penhorar no tráfico

Da Redação



Uma mulher tentou levar o carro da família para penhorar em um ponto de tráfico de drogas em Ivaiporã. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) no Jardim Alvorada na tarde de terça-feira.

De acordo com a PM, o solicitante relatou que sua irmã chegou à residência com sinais de uso de entorpecente, e queria levar um veículo Fiat/ Strada para penhorar em um ponto de drogas.

Que com a negativa ela passou a jogar pedras no carro causando danos de média monta. Também fez ameaças contra os pais e que colocaria fogo na casa, ela também subtraiu a bateria e as placas do carro e tomou rumo ignorado.

Os policiais fizeram buscas nas imediações no intuito de localizar a autora dos fatos porem sem lograr êxito.