Mulher tem prejuízo R$ 1.5 mil, após negociar no Instagram

O Destacamento da Polícia Militar de Jardim Alegre registrou na tarde de quinta-feira (27), uma ocorrência de estelionato. Uma mulher acabou tendo prejuízo de R$ 1.5 mil ao negociar compra de móveis através de anúncio falso postado no Instagram.

A vítima relatou aos policiais que na quarta-feira (26), estava negociando alguns moveis e eletrodomésticos através do Instagram. Porém, o usuário solicitou que fosse pago um adiantamento de R$ 1,5 mil. Ela então realizou um Pix do valor para uma conta do Banco do Brasil.

A partir do pagamento, a vítima enviou diversas mensagens para ver como seria a entrega, porém não houve resposta. A mulher então pesquisou pelo nome do vendedor no aplicativo e encontrou um novo perfil.

Em contato com este, ele alegou que foi hackeado e não era ele quem estava vendendo os móveis. Diante dos fatos vítima foi orientada e foi confeccionado B.O.U.