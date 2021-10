Mulher tem moto furtada enquanto procurava consulta médica

Da Redação

Na madrugada desta quinta-feira (21) a Polícia Militar (PM)recuperou e prendeu um homem em Ivaiporã, após ele furtar uma motoneta na Av. Maranhão, enquanto a vítima procurava atendimento médico. O autor do furto havia visitado a vítima momentos antes dela ir ao médico

A vítima acionou a Polícia Militar (PM) no início da madrugada, ela relatou que estava no bar de sua mãe com amigos, momento em foi para sua casa situada na Av. Maranhão, pois não estava passando bem.

Após aproximadamente uma hora e meia o casal que estava com ela no bar foi até a sua residência, sendo que a solicitante já teria ligado para sua mãe, pois não estava bem e iria para o hospital, e assim todos saíram da residência.

Quando a mulher retornou da consulta médica constatou que uma janela estava quebrada, e a sua motoneta havia sido furtada.

Um vizinho relatou para a vítima que escutou barulhos e viu o suspeito, o homem do casal que frequentou sua residência subtraindo a motoneta.

Após algumas diligencias a equipe localizou a residência do suspeito na Rua Marechal Floriano fundos, onde encontrou o veículo coberto com um lençol.

O autor foi preso e entregue juntamente com a motoneta na 54ª DRP de Ivaiporã.