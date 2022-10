Mulher tem mostruário de semijoias furtado de dentro do carro

Da Redação

Na manhã de quarta-feira (5), uma mulher teve o mostruário de semijoia – material usado para a venda – furtado de dentro do carro que estava estacionado na Av. Brasil, no centro de Ivaiporã.

A vítima procurou a Polícia Militar (10) via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), informando que o seu carro, um VW Gol prata havia sido violado.

No local, em contato com a solicitante, ela relatou aos policias militares, que estacionou o carro em frente às Casas Pernambucana por volta das 10 horas e foi ao Banco do Brasil.

Por volta das 10h45 retornou para o carro e encontrou a porta do passageiro aberta e com o porta-luvas do carro todo revirado.

A vítima deu por falta de uma pasta de mostruário de semijoias, que continha várias peças, dentre elas anéis, correntes, pulseiras, que somando tudo estaria avaliado em R$ 2.5 mil.

A solicitante foi devidamente orientada e confeccionado o B.O.U. que foi encaminhado para a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil

