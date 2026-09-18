Mulher tem contas invadidas e criminoso faz R$ 5,2 mil em empréstimos

Moradora de Kaloré só percebeu o golpe ao notar o desconto de uma parcela em seu aplicativo; bancos não resolveram a situação

Uma mulher de 49 anos, moradora de Kaloré, foi vítima de fraude financeira após ter duas de suas contas bancárias hackeadas. O caso foi registrado pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (17), na região central do município.

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De acordo com as informações da polícia, os golpistas invadiram as contas da vítima em duas instituições financeiras diferentes e utilizaram seus dados para contratar três empréstimos. As transações fraudulentas foram feitas nos valores de R$ 3.000, R$ 1.200 e R$ 1.000.

A moradora só percebeu que havia caído em um golpe quando acessou o aplicativo do banco no celular. Ao verificar o saldo, ela notou um débito de R$ 256, valor que correspondia à parcela de um dos empréstimos contratados pelos criminosos.

Antes de acionar as autoridades, a vítima relatou que foi presencialmente até as agências bancárias para tentar solucionar o problema, mas não obteve assistência. Diante da situação, a Polícia Militar registrou o caso e repassou todas as orientações necessárias para que ela possa buscar o cancelamento das cobranças e dar andamento às investigações.