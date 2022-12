Mulher tem celular furtado e é ameaçada pelo suposto autor do furto

Da Redação

Uma mulher que teve o celular furtado em Ivaiporã foi ameaçada de morte pelo suposto autor do furto. O caso foi no sábado (24) na Rua Brasília, por volta das 11 horas.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e na residência conversou com a vítima. Ela disse aos policiais militares que estava sentada na área externa de sua casa, quando deixou seu celular em cima da caixa de som e foi ao banheiro.

Ao retornar o celular já não estava mais no local que havia deixado. Ela ainda afirmou que foi um jovem conhecido, pois ele estava passando na rua naquele momento.

Ela então foi atrás do suspeito, e ele disse que iria voltar lá em sua casa e iria matá-la utilizando um facão. Momento em que ela voltou para casa e ligou para 190 pedindo ajuda.

A solicitante foi orientada quanto aos procedimentos. Posteriormente a equipe fez patrulhamento no intuito de localizar o indivíduo, porém não logrou êxito até o momento.

Carro estacionado em frente a garagem é recolhido pela PM

Na madrugada deste domingo, por volta das 1h45, a equipe da ROTAM foi abordada por um morador da Rua Rio Grande do Sul, em Ivaiporã, que ao chegar na residência encontrou um VW Saveiro branco estacionado em guia rebaixada impedindo a entrada na sua garagem.Após tentativa de contato com a portaria do estabelecimento próximo, não logrou êxito em localizar o proprietário. O veículo foi recolhido ao Pátio da 6ª da CIPM e lavrado os autos de infração de trânsito

