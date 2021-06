Mulher tem casa furtada e ladrão leva até bíblia

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Em Rio Branco do Ivaí uma mulher acionou a Polícia Militar (PM) na terça-feira (1º) após furto na residência, localizada na Av. Rio São Francisco.

No endereço, a solicitante relatou que foram subtraídos roupas intimas, perfumes, semijoias e até uma bíblia.

Disse ainda, que o autor do furto possivelmente teria entrado pela janela dos fundos onde havia marcas de barro em sua cama.

Ela também suspeitava do ex-marido que mora na residência de fundo, disse que o ex está constantemente no uso de bebidas alcoólicas e substancias entorpecentes.

Foi feito patrulhamentos pelas imediações na intenção de localizar o autor, porém sem êxito.