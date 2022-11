Mulher tem casa arrombada e roupas para revenda furtadas na região

Da Redação

Moradora da Rua Santa Catarina em Jardim Alegre, teve prejuízo de quase R$ 5 mil após ter a casa invadida. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na manhã de sábado (12).

A equipe de serviço foi solicitada para comparecer à residência alvo do furto por uma mulher que estava cuidando da casa, enquanto a proprietária viajava.

No local a solicitante acompanhada de seu filho, passou a relatar que revende roupas para a dona da casa, e que no dia anterior teria deixado algumas peças na casa alvo do furto.

Na manhã de sábado, por volta de 8h30, abriu a porta da sala e já viu que a casa estava toda revirada e a janela da cozinha aberta, onde sentiu falta de parte da mercadoria, avaliada em aproximadamente R$ 5 mil.

Disse ainda, que alguns pacotes estavam abertos, que indica que o autor provou algumas peças.

A solicitante informou ainda que ao sair da casa por volta das 17 horas deixou as luzes apagadas e que os vizinhos afirmaram que por volta das 20 horas, as luzes já estavam acesas.

A mulher foi orientada quanto aos procedimentos e posteriormente confeccionado BOU e encaminhado para 54ª DRP de Ivaiporã.

