Mulher tem carteira furtada de dentro do carro em Ivaiporã

A polícia foi chamada para atender uma ocorrência de furto na tarde de domingo (26), em Ivaiporã. A vítima parou o carro no centro da cidade e teve a carteira furtada.

A mulher, moradora de Jardim Alegre, disse aos policiais militares que por volta das 14 horas foi até Ivaiporã e deixou o veículo estacionado até as 18 horas. Na volta, para Jardim Alegre, no momento que foi abastecer, percebeu que o vidro traseiro direito estava totalmente aberto. Ao verificar, percebeu a falta de sua carteira que estava sobre o banco.

Na carteira havia um cartão do Sicredi em seu nome, um cartão do Banco do Brasil em nome da empresa, assim como documentos pessoais (carteira de identidade, cartão do CPF e CNH).

Ela disse ainda que o carro estava com problemas no vidro elétrico, e não percebeu que havia deixado aberto.

Diante dos fatos, a mesma foi orientada quanto aos procedimentos pertinentes à situação, sendo então confeccionado BOU e encaminhado até a 54ª DRP de Ivaiporã para providências cabíveis.