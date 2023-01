Mulher tem a porta da casa forçada, após receber ameaça pelo WhatsApp

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) de Ivaiporã, foi solicitada a deslocar até a área rural de Jacutinga, na tarde de segunda-feira (2), onde teria ocorrido uma situação de ameaça.

A equipe policial no local fez contato com a solicitante que relatou que um número de telefone teria mandado mensagem via WhatsApp para seu namorado a ameaçando dizendo que iria pegá-la.

Por volta das 13 horas, enquanto estava sozinha em casa, ouviu um barulho de alguém forçando a porta tentando entrar.

Quando ela tentou ver pela janela quem seria a pessoa, saiu correndo sendo possível observar apenas que estava com uma blusa preta e de capuz.

Ela disse aos policiais não ter ideia de quem poderia ser. Foi realizado buscas pelas imediações, mas devido as poucas características informadas não foi possível localizar o autor.

Salão de festa é arrombado em Ivaiporã

Ainda na segunda-feira (2), a equipe policial foi acionada para o Salão de Festa Mari Noivas, em Ivaiporã.

No local o solicitante relatou, que o salão havia sido arrombado. Ele fez a vistoria e não percebeu falta de nenhum objeto. Percebeu apenas, que os extintores de incêndio estavam todos danificados.

