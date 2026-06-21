Mulher suspeita de tráfico é presa com 250 gramas de cocaína em Borrazópolis
Polícia Militar apreendeu droga, dinheiro e celular durante operação na cidade de Borrazópolis
Uma mulher suspeita de tráfico de drogas foi presa em flagrante na noite de sábado (20), no Centro de Borrazópolis. Segundo a Polícia Militar, aproximadamente 250 gramas de cocaína foram apreendidos durante a ocorrência.
De acordo com a PM, a equipe da RPA abordou um homem que teria acabado de adquirir porções de cocaína em uma residência já alvo de denúncias relacionadas ao possível comércio de entorpecentes.
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Ainda conforme a polícia, as informações obtidas durante a abordagem levaram os agentes até o imóvel. No local, a moradora teria confirmado a existência da droga e indicado onde o material estava escondido.
Durante as buscas, os policiais encontraram cerca de 250 gramas de cocaína, sendo parte da substância já fracionada. Também foram apreendidos dinheiro e um aparelho celular.
Segundo a Polícia Militar, a quantidade de droga apreendida possui valor estimado em aproximadamente R$ 20 mil no mercado ilegal.
A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Faxinal, juntamente com o material apreendido. O caso será investigado pela Polícia Civil.
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