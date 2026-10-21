Mulher sofre queimaduras após ser empurrada contra fogão pelo companheiro em Jandaia do Sul

Vítima de 44 anos foi salva pela filha após o agressor tentar espancá-la. Suspeito pegou uma faca e fugiu com a chegada da Polícia Militar

Uma mulher de 44 anos sofreu queimaduras após ser empurrada contra um fogão a gás pelo próprio companheiro durante uma briga na madrugada desta quarta-feira (21), no centro de Jandaia do Sul. O homem de 29 anos também se armou com uma faca e ameaçou a vítima e a enteada antes de fugir do local.

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De acordo com a Polícia Militar, a confusão teve início logo após o casal retornar de um bar onde consumiam bebidas alcoólicas. A discussão teria sido motivada por um problema no funcionamento do fogão. Durante o desentendimento, o agressor empurrou a mulher sobre o eletrodoméstico, causando as queimaduras. Logo em seguida, ele tentou espancá-la, afirmando repetidamente que ela "merecia apanhar".

A agressão física mais grave só foi evitada porque a filha da vítima interveio, passando também a ser alvo de ameaças. Descontrolado, o suspeito pegou uma faca, o que obrigou a mulher e as duas filhas a fugirem da residência e buscarem socorro em um estabelecimento comercial nas proximidades.

A Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender a uma denúncia de perturbação de sossego e de um homem armado em via pública. Ao chegar ao endereço, a equipe constatou a situação de violência doméstica, mas o suspeito fugiu correndo ao notar a aproximação da viatura.

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Os policiais realizaram buscas no interior do imóvel e patrulhamento em toda a região, mas o agressor não foi localizado. Por medida de segurança, a vítima decidiu passar a noite na casa de amigos e recebeu todas as orientações sobre os procedimentos legais para registrar o caso junto à Polícia Civil.