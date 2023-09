Mulher sofre queimadura ao entrar em casa pegando fogo em Cambira

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher, de 47 anos, sofreu queimaduras no rosto ao tentar salvar documentos enquanto a residência onde mora pegava fogo. O caso aconteceu nesta segunda-feira (18), em Cambira, no norte do Paraná.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a casa de madeira, localizada em um sítio na Estrada Palmeirinha, zona rural da cidade, ficou completamente destruída. O fogo foi controlado por uma equipe da corporação. A causa do incêndio não foi descoberta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a moradora. Segundo socorristas, ela sofreu queimaduras de primeiro grau no rosto quando retornou à casa para pegar documentos.

Um outro morador do local recusou atendimento médico. Ele e a vítima estariam embriagados, conforme testemunhas.

A mulher foi encaminhada pela ambulância para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.

