Mulher sofre fratura exposta após ser atropelada em Marilândia do Sul

Um motorista embriagado foi preso neste domingo (26)

Um jovem, de 19 anos, que estava embriagado, foi preso neste domingo (26), após atropelar uma mulher no Bairro Conquista, localizado em Marilândia do Sul. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM). Quando a equipe chegou ao local, a vítima já tinha sido atendida e levada para o Pronto Socorro.

A mulher, que sofreu uma fratura exposta, contou que estava conversando com um grupo de amigos encostada na traseira de um Ford Kadet, quando foi surpreendida por um GM Astra sedan, que a atropelou.

Segundo informações de testemunhas, o motorista do Astra estava indo para casa quando o acidente ocorreu. De acordo com a PM, o homem confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de atropelar a mulher. Feito o teste do bafômetro, o resultado confirmou a suspeita, constatando 0,63 mg/l .

O motorista foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

