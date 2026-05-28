TRÂNSITO

Mulher sofre ferimentos graves após acidente com triciclo elétrico em Ivaiporã

Acidente com triciclo aconteceu na Rua Ceará, próximo ao INSS; vítima foi transferida para hospital em Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 18:05:11 Editado em 28.05.2026, 18:05:07
Autor O acidente foi registrado por volta das 6h40 na Rua Ceará - Foto: Reprodução

Uma mulher de 55 anos ficou gravemente ferida após sofrer uma queda com um triciclo elétrico de mobilidade na manhã desta quinta-feira (28), em Ivaiporã.

O acidente foi registrado por volta das 6h40 na Rua Ceará, nas proximidades do INSS. A vítima conduzia um scooter elétrico quando ocorreu o acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência. A mulher bateu a cabeça durante a queda e sofreu traumatismo craniano.

Ela recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhada ao Hospital e Maternidade de Ivaiporã. Em razão da gravidade dos ferimentos, acabou transferida posteriormente ao Hospital da Providência, em Apucarana.

Ainda não há confirmação sobre o que teria provocado o acidente.

