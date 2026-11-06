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Mulher sofre agressão de ex que não aceita término em São Pedro do Ivaí

Vítima relatou à Polícia Militar que o agressor tem o costume de invadir a casa dela; caso ocorreu no Centro da cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher sofre agressão de ex que não aceita término em São Pedro do Ivaí
Autor Caso foi registrado no centro da cidade - Foto: Agência Brasil/Imagem ilustrativa

Uma mulher foi vítima de violência doméstica na quinta-feira (5), no centro de São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí. Ela foi agredida pelo ex-companheiro que, segundo os relatos repassados às autoridades, não aceita o fim do relacionamento do casal.

-LEIA MAIS: Homem não aceita término, enforca a ex-mulher e acaba preso

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A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência, por volta das 13h, em um imóvel. Ao chegarem ao endereço, os policiais conversaram com a vítima, que confirmou as agressões físicas.

Aos policiais, a mulher explicou que o comportamento abusivo do ex-companheiro é frequente. Ela relatou que o homem costuma invadir a sua residência repetidas vezes de forma forçada para persegui-la devido ao término da relação.

A equipe policial registrou a ocorrência como lesão corporal e prestou o atendimento necessário à vítima, orientando-a sobre as medidas protetivas e os procedimentos legais amparados pela Lei Maria da Penha para garantir sua segurança. O paradeiro do agressor no momento da chegada da polícia não foi detalhado no relatório inicial.

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´polícia apoio à vítima LEGISLAÇÃO término de relacionamento Violência de gênero
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