Mulher se recusa a voltar com o ex-marido e é agredida e ameaçada

Uma mulher acabou sendo agredida e ameaçada de morte na manhã dessa segunda-feira (13), em Ariranha do Ivaí, região central do Paraná. Tudo aconteceu após a vítima se recusar a reatar o relacionamento com o ex-marido.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a mulher possui uma medida protetiva contra o autor das ameaças.

A vítima relatou aos policiais militares que o ex-companheiro foi até sua residência dizendo que queria retomar o relacionamento. No entanto, ela recusou o pedido do homem, que ficou furioso com a decisão e a agrediu com um soco na cabeça.

Além disso, ela contou aos agentes de segurança que foi ameaçada de morte pelo ex-marido, e que o crime seria feito na frente do filho dela, que é menor de idade.

Assim que a vítima acionou uma equipe da PM, o agressor fugiu do imóvel. Os policiais realizaram um patrulhamento, mas não conseguiram encontrá-lo.

A mulher foi orientada pelos policiais sobre os procedimentos cabíveis.

