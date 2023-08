Mulher se defende de agressão e toma facão das mãos do marido

Siga o TNOnline no Google News

Na madrugada desta sexta-feira (4), a Polícia Militar (PM) foi acionada para uma residência no centro de Grandes Rios no Vale do Ivaí, onde estaria ocorrendo uma briga entre marido e mulher.

Quando os policiais se deslocaram ao endereço, próximo à residência encontraram a vítima caminhando com alguns pertences pessoais.

Ela relatou que seu amásio esteve bebendo durante o dia todo, por causa disso discutiram no período da tarde.

Por volta das 00h05 discutiu novamente, porém, desta vez o homem a ameaçou com um facão dizendo que iria matá-la.

Para se defender, ela conseguiu tomar o facão das mãos do agressor e que após isso, deixou a residência e estaria indo para casa de sua filha.

Questionada quanto ao direito de representação, ela disse aos policiais que gostaria que a equipe a levasse até a casa de sua filha e que decidirá posteriormente.

