Mulher se defende das agressões do esposo com uma faca, PM é chamada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Na noite de quarta-feira (19), a Polícia Militar foi acionada via COPOM para a Rua José Cordeiro, em Lunardelli, onde estaria ocorrendo vias de fato entre um casal.

continua após publicidade .

No local foi feito contato com a mulher, que relatou um desentendimento com seu amásio, e teriam eles entrado em vias de fato.

- LEIA MAIS: Duas mulheres ficam feridas em batida entre moto e carro em Ivaiporã

continua após publicidade .

Após ser agredida, a mulher disse que inclusive se utilizou de uma faca para se defender, momento em que também teria ferido seu amásio.

Disse ainda aos policiais que não gostaria que o convivente fosse preso, pois ela sabia que também estava errada e que ambos estavam com os ânimos exaltados devido ao consumo excessivo de álcool.

A mulher foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.

continua após publicidade .

Outro desentendimento de casal

Ainda na noite de quarta-feira, os policiais militares atenderam outra ocorrência de desentendimento entre casal.

Desta vez na Rua Pedro Fiz, no local em contato com a vítima, ela relatou que teve um pequeno desentendimento com seu convivente, mas que já estava tudo resolvido e não tinha o interesse em representar contra o marido.

Siga o TNOnline no Google News