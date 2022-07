Mulher se altera com marido e o ameaça com uma faca

Da Redação

Na tarde de quarta-feira (27), a Polícia Militar (PM) foi chamada por populares para uma casa no centro de Jardim Alegre, onde uma mulher estava de posse de uma faca ameaçando o marido.

No local, a mulher relatou que veio de São Paulo e mora a pouco tempo em Jardim Alegre. Disse ainda que o marido teria alguns transtornos psicológicos e que não deixava ela sair sem que ele a acompanhasse, então se estressou e tomou posse de uma faca.

Como nenhuma das partes manifestou interesse de representação contra o outro, a faca foi apreendida para resguardar a integridade física de ambos e foram orientados a buscar ajuda competente.

Perturbação de sossego

Os policiais também atenderam por volta das 23h30, um caso de perturbação de sossego em Jardim Alegre.

A equipe foi solicitada via Copom para um boteco, onde as pessoas estariam falando alto e o som também alto.No local da referida denúncia, não foi constatado nenhum som, estando somente três pessoas, pela falta de interesse de manifestação contra os responsáveis, todos foram orientados no local.

