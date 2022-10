Mulher sai de velório e tem o celular roubado no centro de Ivaiporã

Da Redação

Uma mulher foi vítima de roubo na madrugada desta terça-feira (11) em Ivaiporã. A vítima procurou a Polícia Militar (PM) para comunicar o caso por volta das 5 horas.

Os policiais foram ao local do roubo, na Av. Souza Naves, e conversaram com a vítima. Ela relatou que estaria indo embora a pé, após participar de um velório, juntamente com seu amásio. Ao passarem próximo a rodoviária, a pessoa que já é conhecida no meio policial, tomou o celular de suas mãos e fugiu por rumo ignorado.

Sendo o autor já conhecido do meio policial foi realizado buscas a fim de localizar o autor, porém sem êxito até o presente momento.

PM registra outros furtos na cidade

A Polícia Militar registrou na segunda-feira (10) dois furtos no quadro urbano de Ivaiporã.

Por volta das 7 horas, os policiais foram informados do furto de um VW Cross Fox. A vítima relatou que havia deixado o carro estacionado em frente à sua casa no domingo (9) e pela manhã o veículo não estava mais no local.

Foi ainda registrado arrombamento e furto em uma construção na Av. Pedro Koltun. O solicitante relatou que ao chegar na obra encontrou o cadeado do portão quebrado e vários objetos e ferramentas haviam sido levadas do local.

