Mulher registra ocorrência de furto de celular contra ex-companheiro

Na tarde de terça-feira (26) a equipe de serviço da Polícia Miliar (PM) foi acionada via Copom para uma casa no centro de Grandes Rios, onde uma mulher informou que o seu ex-amásio havia lhe agredido, e ainda furtado o celular dela.

No endereço, a mulher passou a relatar aos policiais, que seu ex-marido foi na residência dos pais dela, momento em que discutiram por causa de um capacete.

Em dado momento, ele subtraiu o celular da vítima, e ainda segundo ela a ameaçou e lhe agrediu saindo tomando rumo ignorado, possivelmente com destino a faxinal. Ainda segundo a PM, a vítima não apresentava lesões aparentes e sua preocupação era com seu celular que foi levado.

Foram feitos patrulhamentos pelas imediações, porém sem êxito em localizar o autor. A vítima relatou ainda, que vai localizar a nota fiscal do aparelho e apresentar posteriormente à autoridade policial.

O caso foi repassado à Polícia Civil para procedimentos de polícia judiciária.

Outro caso - Suposto furto de madeira em Lunardelli

Na terça-feira (26), a Polícia Militar foi chamada por volta das 9h30, para atendimento de uma ocorrência de furto no Distrito de Madalena, em Lunardelli.

Em contato com a solicitante, ela relatou ser proprietária de um sítio no distrito Madalena, e que o prédio do antigo colégio estadual seria agora de sua propriedade.

Disse ainda que teriam lhe enviado mensagem por celular informando que uma pessoa estaria no momento furtando madeira.

Diante disto a equipe deslocou ao local com intuito de localizar o autor do suposto furto, porém lá ninguém foi localizado, encerrando assim a ocorrência.

