Mulher registra o 4º BO contra agressor, que ignora medida protetiva

A mulher registrou o quarto boletim por conta das agressões do ex, em Califórnia

Uma mulher tem vivido um inferno nas últimas semanas, em Califórnia, por conta de constantes agressões e ameaças pelo ex companheiro. Mesmo com uma medida protetiva obtida na justiça, a vítima se obrigou, nesta quinta-feira (29), a registrar, em poucos dias, o quarto boletim de ocorrência, em que o ex-companheiro viola as medidas protetivas para ameaça-la ou agredi-la. Nesta quinta-feira (29), ela levou um soco no nariz e precisou ser levada para atendimento médico, com uma possível fratura.

A equipe da Polícia Militar de Califórnia, no Vale do Ivaí, foi chamada, no final da manhã desta quinta-feira (29), no centro da cidade, nas proximidades da prefeitura, onde um homem estaria agredindo uma mulher. Ao chegar no local, no entanto, os policiais encontraram apenas a mulher, com um forte sangramento no nariz. O agressor já havia fugido.

A mulher contou que foi agredida pelo ex-marido, que a acertou com um soco no nariz. O homem ainda teria tomado dela o aparelho celular e jogado no chão, destruindo-o. Ainda de acordo com os relatos da vítima, o homem ainda fez uma série de ameaças em em uma delas, disse que iria buscar as crianças e que ela nunca mais as veria.

A vítima informou que tem medida protetiva contra ele, concedida pela justiça. Ainda assim, ele vem constantemente violando as medidas, abordando a mulher ou mesmo as crianças. Ele vem criando problemas ao pegas as crianças na escola, mesmo sem o consentimento da mãe. A mulher já havia registrado três boletins de ocorrência contra o ex-companheiro, nas últimas semanas.

A vítima foi conduzida ao Posto de Saúde, onde passou por consulta e foi encaminhada em seguida para exames mais detalhados, com a suspeita de uma fratura no nariz. A mulher foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.

