Mulher reage a assalto em Ivaiporã e toma a faca de ladrão

Uma mulher reagiu a um assalto, entrou em luta com o criminoso e consegui tomar a faca dele, em Ivaiporã. O caso aconteceu na tarde de sábado (28), por volta das 14h30, em uma residência na Rua Carlos Gomes.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e em contatado com a solicitante, ela disse que estava no banheiro com o som alto e quando saiu se deparou com um rapaz dentro da residência.

O criminoso estava com uma faca e após pegar a vítima pelo pescoço exigiu que ela entregasse a carteira. Momento em que entraram em vias de fato, onde ela conseguiu tirar a faca da mão do autor, que se evadiu do local.

A PM realizou patrulhamento pela região, porém, o autor não foi localizado. A faca foi encaminhada à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil.